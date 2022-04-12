Депутат ЗС Петербурга Павел Крупник предложил способ борьбы с завышением цен

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил бороться с необоснованным завышением цен торговыми сетями с помощью государственного регулирования. Об этом написал RT.

Крупник заявил, что получает много обращений по поводу необоснованного завышения цен на розничные товары. При этом торговые сети игнорируют требования надзорных органов. Цены завышают в основном на бытовую технику, электронику, некоторые продовольственные товары.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении принципа государственного регулирования наценок на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, которые систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке страны», — говорится в обращении депутата на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.