Депутат Журова назвала возможность получить вычет за занятия спортом «хорошим подспорьем»

В Госдуме отреагировали на сообщение о том, что с 1 января россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Об этом написал RT.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, граждан нашей страны каким-то образом необходимо мотивировать вести здоровый образ жизни.

«Государство должно каким-то образом мотивировать. Это отчасти мотивация. Вычет будет не такой большой, но на него можно будет купить что-то из экипировки, например», — сообщила Журова.

Она назвала новую меру «хорошим подспорьем», благодаря которой граждане смогут сэкономить до 13% оплаченных спортивных услуг.