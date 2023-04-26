Общество 26 апреля 2023, 16:39 Депутат Журавлев: СССР бы при Гейдаре Алиеве не развалился и брат на брата не пошел

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Председатель партии «Родина», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Общественной службой новостей» высказал мнение, что если бы вместо Михаила Горбачева СССР возглавил Гейдар Алиев, то страна бы не развалилась.

По словам политика, все технологические прорывы СССР были связаны именно с Алиевым.

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«Я убежден в том, что, если бы страну в свое время возглавил Алиев вместо Горбачева, СССР бы не развалился и брат на брата не пошел бы. <…> Когда он заведовал транспортом и связью, объем перевозок в два раза превышал объем перевозок в США», — добавил депутат.

Он считает, что сейчас бы жители СССР, если бы страна существовала, жили лучше, чем в Китае.

Гейдар Алиев долгое время занимал должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. В мае исполнится 100 лет со дня рождения лидера Азербайджана.