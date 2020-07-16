Депутат Земцов высказался о превращении собора Святой Софии в мечеть
Депутат Госдумы Николай Земцов посчитал недружественным шагом Анкары преобразование собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Парламентария процитировало РИА ФАН.
«Реакция Думы будет, поскольку старые церкви, старые мечети не переделываются под храмы, синагоги, под мусульманские святыни. Все это существует отдельно», — обратил внимание законодатель.
По мнению депутата, Турция сделала нелогичный шаг, превратив собор в мечеть, поскольку это только усугубляет ситуацию и не прибавляет ей друзей.