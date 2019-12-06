  • Депутат Завальный раскритиковал желание Минска получать российский газ по внутренним ценам

    06 декабря 2019, 19:11

    Артур Блянихов

    Глава думского Комитета по энергетике Павел Завальный обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» желание Белоруссии получать голубое топливо из России по внутренним ценам.

    Минск заявил, что хочет покупать российский газ по ценам Смоленской области

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    «Просто получить ресурсы по российским ценам и без интеграции — заявлять не совсем корректно. Эти вещи взаимозависимы», — подчеркнул законодатель.

    По его словам, при внутренних ценах интеграция должна быть более глубокой. В противном случае Минск будет использовать потенциал России для достижения своих национальных целей, а это несправедливо. Парламентарий напомнил, что Белоруссия получает газ по цене, которая значительно ниже европейской.

    «Если Белоруссия — суверенная, абсолютно независимая страна, то почему мы должны субсидировать их экономику за счет низких цен и поставки нефти и газа по внутренним российским ценам?» — задался вопросом депутат.