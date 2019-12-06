Депутат Завальный раскритиковал желание Минска получать российский газ по внутренним ценам

Минск заявил, что хочет покупать российский газ по ценам Смоленской области Подробнее

«Просто получить ресурсы по российским ценам и без интеграции — заявлять не совсем корректно. Эти вещи взаимозависимы», — подчеркнул законодатель.

По его словам, при внутренних ценах интеграция должна быть более глубокой. В противном случае Минск будет использовать потенциал России для достижения своих национальных целей, а это несправедливо. Парламентарий напомнил, что Белоруссия получает газ по цене, которая значительно ниже европейской.

«Если Белоруссия — суверенная, абсолютно независимая страна, то почему мы должны субсидировать их экономику за счет низких цен и поставки нефти и газа по внутренним российским ценам?» — задался вопросом депутат.