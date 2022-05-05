Переориентация газопровода «Северный поток — 2» на российских потребителей после его «отмены» западными санкциями не нанесет большого вреда и даже поможет развить внутренний рынок. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, написали NEWS.ru.

В отличие от нефти, две трети объема добываемого в России газа всегда приходились на внутренний рынок. Падение доходов от экспорта газа компенсируется развитием отечественного рынка, в частности, рынка газомоторного топлива.

«Хотя Европа еще лет 10 будет потреблять наш газ, и все эти разговоры [об отказе от российского газа], как говорится, в пользу бедных», — добавил Завальный.