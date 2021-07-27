Депутат: запретить тратить детские пособия на табак и алкоголь будет сложно технически

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить тратить детские пособия на табак и алкоголь. Член комитета Госдумы, депутат Светлана Бессараб объяснила «Газете.ru», почему такой законопроект будет трудно реализовать.

Она отметила, что оптимальным вариантом является введение карточек, на которые можно будет покупать любые детские товары. Однако потребуется много усилий, чтобы внедрить такую систему повсеместно и в каждом магазине.

«Не хотелось бы, чтобы здесь была задействована система госзакупок, госконтрактов, поскольку это может включить коррупциогенную составляющую, если выбор будет за чиновниками той или иной исполнительной власти. Если мы принимаем решение, что на детские пособия можно будет приобрести только какие-то наборы продуктов питания, детскую одежду, детские игрушки, то необходимо будет установить, каким образом и где это приобретать. То есть если это будет приобретаться централизованно, это однозначно вызывает вопросы коррупциогенной составляющей», — добавила депутат.