11 января 2023, 12:15
Депутат Занко предложила закрепить в законе статус музеев при университетах
Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила закрепить в законе статус музеев при университетах. Об этом написала «Парламентская газета».
По словам депутата, это позволит вузам финансировать работу музеев не за счет привлечения сторонних денег, а за счет государства. Таким образом университетские музеи смогут развиваться.
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«Из-за того, что не закреплен статус музея образовательной организации, возникают сложности. Например, ректор вуза не может по госзаданию финансировать работу такого музея», — добавила Занко.
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Она отметила, что многие учебные заведения не употребляют слово «музей», называя его «историческим залом», чтобы использовать на его развитие деньги от государства.
Законы
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