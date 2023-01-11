Общество 11 января 2023, 12:15 Депутат Занко предложила закрепить в законе статус музеев при университетах

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Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила закрепить в законе статус музеев при университетах. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам депутата, это позволит вузам финансировать работу музеев не за счет привлечения сторонних денег, а за счет государства. Таким образом университетские музеи смогут развиваться.

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«Из-за того, что не закреплен статус музея образовательной организации, возникают сложности. Например, ректор вуза не может по госзаданию финансировать работу такого музея», — добавила Занко.

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Она отметила, что многие учебные заведения не употребляют слово «музей», называя его «историческим залом», чтобы использовать на его развитие деньги от государства.