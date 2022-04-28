Депутат Занко поддержала инициативу удвоить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко поддержала инициативу депутата Виталия Милонова увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом написал RT.

По словам парламентария, она полностью поддерживает идею Милонова.

«Конечно, мы заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны, и это не только денежные выплаты, которые предоставляются и постоянно, и в определенные периоды, и в честь праздников… Мы, конечно, всегда за такие инициативы», — сказала Занко.

Она добавила, что этот вопрос нуждается в проработке вместе с правительством РФ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны в два раза.