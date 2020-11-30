Депутат заметил пробел в налоговых льготах для предпринимателей

«С 1 января 2021 по 1 января 2022 года — режим УСН (упрощенная система налогообложения — прим. ред.) в размере 1% от дохода, либо 4% при режиме „доходы за вычетом расходов“, с 1 января 2022 по 1 января 2023 года — УСН в размере 3% от дохода, либо 6% при режиме „доходы за вычетом расходов“», — отметил Звагельский.

Он считает, что, если такое решение не будет принято, то в начале следующего года вновь начнется волна банкротств. Депутат добавил, что приветствует продление моратория на плановые проверки до 2022 года, о котором накануне объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вместе с тем он высказал опасения, что из-за этого увеличится число внеплановых инспекций, которые в запрете не указаны. Он пояснил, что неожиданно нагрянувшая проверка тоже может стать причиной банкротства небольшого бизнеса.