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    30 ноября 2020, 18:01

    Депутат заметил пробел в налоговых льготах для предпринимателей

    Полина Петрова

    Заместитель председателя «Партии роста», депутат Госдумы Виктор Звагельский обратил внимание, что налоговые льготы для предпринимателей доступны не во всех регионах нашей страны, информирует сайт «Политика сегодня».
    Депутат заметил пробел в налоговых льготах для предпринимателей

    «С 1 января 2021 по 1 января 2022 года — режим УСН (упрощенная система налогообложения — прим. ред.) в размере 1% от дохода, либо 4% при режиме „доходы за вычетом расходов“, с 1 января 2022 по 1 января 2023 года — УСН в размере 3% от дохода, либо 6% при режиме „доходы за вычетом расходов“», — отметил Звагельский.

    Он считает, что, если такое решение не будет принято, то в начале следующего года вновь начнется волна банкротств. Депутат добавил, что приветствует продление моратория на плановые проверки до 2022 года, о котором накануне объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Вместе с тем он высказал опасения, что из-за этого увеличится число внеплановых инспекций, которые в запрете не указаны. Он пояснил, что неожиданно нагрянувшая проверка тоже может стать причиной банкротства небольшого бизнеса.