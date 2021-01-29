Депутат заметил, что труд правоохранителей в России недооценен

Депутат напомнил, что каждый год возникает дискуссия по поводу заработных плат полицейских и военных. Он заметил, что у военных гораздо больше льгот, нежели у стражей правопорядка.

По его мнению, их труд недооценен и им нужно повысить зарплату. Законодатель добавил, что повышение стоимости рабочего часа существенно упростит и облегчит ситуацию.