Депутат заметил, что труд правоохранителей в России недооценен
Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеран Ярослав Нилов заметил, что в России труд сотрудников правоохранительных органов недооценен. Парламентария процитировало РИА ФАН.
Депутат напомнил, что каждый год возникает дискуссия по поводу заработных плат полицейских и военных. Он заметил, что у военных гораздо больше льгот, нежели у стражей правопорядка.
По его мнению, их труд недооценен и им нужно повысить зарплату. Законодатель добавил, что повышение стоимости рабочего часа существенно упростит и облегчит ситуацию.