Депутат заксобрания Петербурга Резник опроверг задержание в нарколаборатории

Депутат Законодательного собрания в Санкт-Петербурге Максим Резник находится на работе и не никак не связан с операцией полицейских в нарколаборатории. Так он прокомментировал новость о своем задержании, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Я не был задержан. Я стал свидетелем операции полицейских. Но я не задержан и нахожусь на работе. Стал невольным участником всех этих обстоятельств. Я не имею к этому никакого отношения», — заявил Резник.

Сейчас проводится проверка по факту случившегося. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пока не отреагировали на сообщение.

Ранее СМИ написали, что Резника задержали во время обыска в одной из квартир на набережной канала Грибоедова, которая послужила нарколабораторией. Правоохранители пришли с внезапным обыском в частную квартиру — художественную мастерскую, где якобы производили, фасовали и продавали запрещенные вещества. В помещении также находились родственники жены депутата, написали журналисты. По неподтвержденной информации, они выращивали наркотические веществ для дальнейшей продажи.

В ЗакСе Петербурга также опровергли задержание Резника. Там заявили, что он находится в Мариинском дворце, писал «Петербургский дневник».

Резник также признал, что 9 марта посещал квартиру, в которую пришли силовики, писало издание «Новый проспект». Он рассказал, что заходил в гости к «дальнему родственнику, который недавно переболел ковидом». По его словам, с правоохранителями он столкнулся уже на выходе.