Общество 08 апреля 2024, 14:38 Депутат заксобрания Оренбургской области Романенко: местные жители активно помогают пострадавшим от наводнения

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В Оренбургской области из-за прорыва дамбы подтопило более 10 тысяч жилых домов. Местные жители активно помогают пострадавшим от наводнения товарищам по несчастью, сообщил депутат законодательного собрания региона Сергей Романенко «Национальной службе новостей».

По его словам, огромную роль в спасении играют местные рыбаки. Они на собственных легких резиновых лодках проводят поисковые мероприятия. Зачастую имена героев остаются неизвестными, но их обязательно удастся установить, подчеркнул Романенко.

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«Множество людей совершают гражданский подвиг по велению души. Думаю, что через какое-то время мы восстановим часть хронологии этих событий, наверняка люди узнают своих героев, но это потом, когда завершится фаза спасения», — добавил он.