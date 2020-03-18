Депутат Заксобрания допустил возможность компенсаций малому бизнесу Петербурга из-за коронавируса

«Мы уже слышали на федеральном уровне из уст премьер-министра, что из специального фонда будет предоставлена компенсация авиакомпаниям и компаниям туристической отрасли. Я считаю, что превыше всего человек, поэтому сначала надо разобраться с самой заболеваемостью», — отметил Егоров.

Он уточнил, что в ЗакСе понимают, что малый и средний бизнес терпит убытки. Егоров призвал первоначально «решить вопрос со здоровьем граждан».