Депутат заявил о необходимости вшивать в ранцы школьников GPS-маячки

Накануне участники Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили сделать единую базу, в которой будут храниться данные обо всех неизвестных пациентах, а также неопознанных телах, чтобы облегчить поиски людей. Бикбаев уверен, что реализовать такую идею поможет появление банка генетической информации, который поручил разработать президент России Владимир Путин.

Кроме этого, парламентарий считает необходимым для поиска пропавших детей вшивать маячки в их ранцы и сумки. Депутат отметил, что в Екатеринбурге уже есть подобная практика.

«Ведь телефон может быть утрачен или находиться не у владельца, поэтому в регионе решили вшивать в ранцы датчики, которые тоже дают сигнал по геолокации», — уточнил Бикбаев.

Парламентарий добавил, что благодаря развитию компьютерных технологий появляется возможность сделать поиски людей более результативными и оперативными.