Депутат заявил о неадекватности украинского политика, предложившего захватить Крым

По словам Шеремета, украинский чиновник представляет опасность не только для себя, но и для страны, которую он представляет.

«Это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство», — заявил депутат.

Как напомнило Ura.ru, Роман Бессмертный заявил, что Украина может вернуть Крым только военным силой после чего провести выселение с полуострова часть населения, которое нелояльно Киеву.

Крым вошел в состав России по итогам всенародного референдума жителей полуострова. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за выход из состава Украины и возвращения в Россию. Официальный Киев считает Крым своей территорией.