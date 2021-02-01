Депутат заявил, что часть работников перешла на трехдневку в России
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в своем Telegram-канале, что часть граждан России перешла на трехдневную рабочую неделю, пишет «ФедералПресс».
Накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса оживила идею о четырехдневке. Находящиеся на удаленке люди стали работать и по три дня в неделю. Нилов подтвердил слова политического деятеля.
«Те, кто работает удаленно, в формате самоорганизации уже сделали себе не только четырех-, а иногда даже трехдневную рабочую неделю. Грамотное распределение нагрузки и досрочное выполнение поставленных задач позволяет освободить время для личных нужд», — уточнил депутат.
Как считает Нилов, такой процесс может быть лишь эволюционным и непринудительным. По мнению парламентария, сокращение рабочей недели не коснется всех отраслей. Речь идет об отдельных сферах и конкретных должностях.