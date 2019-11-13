Депутат захотел изменить правила перевозки животных из-за случая с пухлым котом

После громкого случая с раздобревшим котом Виктором главу «Аэрофлота» Виталия Савельева попросили вернуть хозяину питомца все аннулированные мили. Кроме того, авиакомпании предложили изменить нормы провозки животных. Депутатский запрос отправил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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«Направил депутатский запрос Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании в сторону их большей гибкости», — рассказал РИА «Новости» Бурматов.

По его словам, перевозчикам необходимо разрешить пассажирам провозить своих питомцев на борту, если у животных есть проблемы со здоровьем.

Кроме того, некоторые перелеты бывают очень длительными, а любимцы могут их не перенести. В таких случаях депутат предлагает ввести плату за перевес животного.

Михаила Галина лишили накопленных миль после публикации сообщения в соцсети. Мужчина рассказал, что в Шереметьево его кота взвесили перед посадкой в самолет, но он на два килограмма превышал допустимую норму в восемь килограммов.

Хозяин питомца все же попал на борт, но для этого он показал сотрудникам «Аэрофлота» другого пушистого. После инцидента перевозчик повел проверку, которая показала, что мужчина нарушил правила и тайком провез кота. В связи с этим его исключили из программы лояльности. Сам владелец кота заявил, что не имеет никаких претензий, ведь он нарушил правила компании.