Депутат забеспокоился, что под видом «семьеведения» школьникам будут преподавать половое воспитание

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал новость о том, что в школах будут преподавать курс «семьеведения». Об этом сообщила НСН.

Он рассказал, что считает эту новость неоднозначной. Также Толстой беспокоится, что школьникам будет «преподаваться половое воспитание под видом знаний о семье».

«Я убежден, что представление о ценностях, традициях, уважении к старшим можно заложить только внутри самой семьи, по учебнику сделать это нельзя», — заключил он.