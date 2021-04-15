Депутат высмеял украинского министра за слова о ядерном оружии в Крыму

Депутат Госдумы Андрей Козенко обсудил с РИА «Новости» слова главы оборонного ведомства Украины Андрея Тарана о том, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия.

«Дни.ру» напомнили, что украинский министр сказал об этом во время своего выступления в Европарламенте.

«С такими выступлениями Тарану нужно не в Европарламент, а в кабинет к психотерапевту. Судя по всему, строительство в Крыму школ и больниц, благоустройство территорий Киев воспринимает как подготовку к размещению ядерного оружия», — заметил Козенко.