Депутат высказался против членства России в ВТО

Член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Лисовский выразил уверенность, что России незачем состоять во Всемирной торговой организации. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий признался, что всегда был противником ВТО и очень многое сделал, чтобы Россия не вступила туда на совсем кабальных условиях.

«Никто не понимал, что это очень серьезная вещь, и, по сути, это огромный надгосударственный регулятор экономического развития страны. И плюс там вся система ВТО выстроена так, что следующий член, вступая, имеет более худшие условия, чем предыдущий», — заметил депутат.