Депутат высказался об идее увеличить штрафы за махинации с газовым оборудованием

Российский Минстрой подготовил проект, который предполагает увеличение штрафных санкций за махинации с газовым оборудованием. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, с 2023 года планируется ввести десятикратную наценку за потребленный газ в случае выявления незаконных врезок или вмешательств в работу приборов учета.

Первый зампред думского Комитета по энергетике Валерий Селезнев счел эту меру в некоторой степени избыточной. По его мнению, не стоит полностью перекладывать на абонента обязанность следить за приборами учета.

«Ситуации бывают разные — может, кто-то просто не уследит, не успеет вовремя отреагировать, и эту, по сути, случайность сочтут злым умыслом и повесят на человека штраф в десятикратном объеме», — обратил внимание депутат.