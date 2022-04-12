Депутат высказался о законопроекте о внешнем управлении ушедших из РФ иностранных компаний
Член думского Комитета по международным делам Дмитрий Белик обсудил с RT законопроект о внешнем управлении ушедших из России зарубежных предприятий.
Парламентарий обратил внимание на то, что Россия достойно отвечает на санкционное давление со стороны других стран. Он заметил, что в законопроекте о внешнем управлении обозначены достаточно лояльные условия для иностранных компаний.
«Данный законопроект, как и другие подобные законодательные инициативы, направлен на защиту экономической стабильности России и интересов ее граждан», — подчеркнул Белик.