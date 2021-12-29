Депутат Выборный прокомментировал новый порядок въезда в РФ для иностранцев

Иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 дней, с 29 декабря должны проходить дактилоскопическую регистрацию (сдавать отпечатки пальцев) и медосвидетельствование. В разговоре с «Парламентской газетой» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что изменит нововведение.

Он пояснил, что сбор отпечатков поможет выявить лиц, имеющих отношение к организациям, признанным в России террористическими.

«Зачастую такие лица меняют свои данные, покупают поддельные документы и пытаются въехать в Россию. Дактилоскопическая регистрация положит этому конец», — сказал депутат.

Он отметил, что это остановит поток преступников и нежелательных лиц, а обычные законопослушные иностранцы смогут также спокойно въезжать в страну на длительный срок.

«Это не такой большой процент от общего числа, но на улицах станет спокойнее, а работа правоохранительных органов будет эффективнее», — считает Выборный.