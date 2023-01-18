18 января 2023, 23:16
Депутат Вторыгина потребовала увеличить количество детских садов в России
В России не хватает детских садов и школ. По этой причине стоит продолжать реализацию федеральной программы по строительству. Таким мнением поделилась заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Об этом сообщило ИА НСН.
В 90-е годы, напомнила депутат, здания детских садов и школ отходили бизнесу. Особенно актуальна данная проблема в регионах.
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Вторыгина подчеркнула, что сейчас продолжается активное строительство социальных учреждений.
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«Нужно продолжать федеральную программу по строительству детских садов и школ», — пояснила она.
Школы
Детские сады
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