Депутат встал на сторону студента, которому снизили оценку за диплом из-за зеленых волос

Депутат Госдумы РФ Антон Шипулин возмутился тем, что студенту из Екатеринбурга снизили оценку диплома из-за зеленого цвета волос. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он рассказал, что когда прочитал эту новость, вначале принял ее за шутку. Когда Шипулин понял, что это действительно произошло, то возмутился поведением преподавателей Уральского политехнического колледжа.

«Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные?» — заключил он.