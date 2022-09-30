Депутат Водолацкий оценил вхождение новых территорий в состав России | 360°

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Депутат Водолацкий оценил вхождение новых территорий в состав России

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Подписание президентом Владимиром Путиным договоров о присоединении к Росси четырех новых территорий — историческое событие. Об этом в разговоре с RT сказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он рассказал, что сам принял участие в этом событии, находясь в зале. После подписания договоров весь зал поднялся и зааплодировал.

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«Кто-то ждал этого восемь лет, кто-то — тридцать. Уже не будет однополярного мира, не будет гегемонии. Не будет раболепия перед Западом. Россия сегодня мощная и сильная, и те люди, которые пришли к нам, — настоящие патриоты России. Я этим горжусь!» — заявил депутат.

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