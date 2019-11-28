Депутат Водолацкий призвал Киев заняться своим народом и перестать говорить о «российской угрозе»
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий обсудил с РИА ФАН слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Украина не перекроет газовый вентиль даже в том случае, если новый газовый контракт с Россией не будет подписан.
«Нафтогаз» не закроет газовый вентиль после окончания контракта с РоссиейПодробнее
Парламентарий заметил, что своими попытками шантажировать Россию газовым вопросом Украина сама себя загнала в угол.
«Хватит ездить по европейским площадкам и говорить о российской угрозе. Наоборот — займитесь своим народом и страной», — призвал первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Он напомнил, что Россия пошла на все уступки ради заключения нового договора на транзит газа. Однако украинский шантаж, по словам законодателя, показал, что сегодня нельзя вести с Киевом никаких диалогов, поскольку они могут в любое время подставить и предать своих партнеров.