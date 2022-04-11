Депутат Водолацкий оценил идею учредить день памяти жертв украинских националистов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил сделать 2 мая днем памяти жертв украинских националистов. Эту идею поддержал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, написал RT.

«Учитывая, что очень много людей пострадали на Украине за то, что они разговаривают по-русски, за то, что у них русские корни… Конечно, в память об этих людях для наших поколений мы должны этот день учредить. Я Федорова поддерживаю», — сообщил депутат.

Он добавил, что по поводу даты нужно посоветоваться с общественными деятелями и представителями Луганской и Донецкой республик.

Ранее депутат Евгений Федоров направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением сделать 2 мая днем памяти жертв украинских националистов.