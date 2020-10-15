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    15 октября 2020, 11:10

    Депутат Власов раскрыл двойную пользу обнуления НДС на продукты при доставке

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Дистанционная закупка еды по цене без НДС поможет не только замотивировать людей из группы риска сидеть дома. Это решение поддержит в трудный период и торговые сети, которые лишились покупателей. Об этом «360» рассказал автор инициативы депутат Василий Власов.
    Депутат Власов раскрыл двойную пользу обнуления НДС на продукты при доставке

    «На время пандемии мы как раз поддержим людей, чтобы они оставались дома, а с другой стороны, все-таки дадим определенный доход торговым сетям, которые лишились огромного потока людей в торговых залах. Это будет определенная поддержка, чтобы их бизнес не закрывался», — пояснил Власов.

    По словам собеседника «360», ранее властям никто ничего подобного не предлагал. Были идеи по изменению этого налога в целом, однако это не связывали именно с пандемией и доставкой.

    «Этот сервис (онлайн-торговля — прим. ред.) сейчас совершенствуется и становится все активнее, и люди им все больше пользуются. Так давайте поддержим, чтобы люди оставались дома и заказывали продукты себе на дом», — подытожил парламентарий.

    Ранее Власов направил письмо с предложением ввести нулевые ставки НДС на продукты при доставке главе Минпромторга Денису Мантурову. Как пишет RT, в таком случае продукты будут обходиться людям на 20% дешевле.