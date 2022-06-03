Депутат Власов предложил ввести скидки на ЖКУ на время отключений горячей воды

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидки на коммунальные услуги на время плановых отключений горячей воды. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что ему поступает много жалоб на высокие цены на коммунальные услуги. При этом во время плановых отключений люди вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создает неудобства и расходует электроэнергию.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в обращении Власова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.