Депутат Власов предложил ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры | 360°

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Депутат Власов предложил ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры

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Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе Минфина Антону Силуанову с предложением освободить доходы от сдачи жилья иногородним студентам от налогообложения. Об этом написал RT.

Политик подчеркнул, что в общежитиях вузов не всегда находятся свободные места, особенно для обучающихся на платной основе.

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Граждане предпочитают сдавать квартиры не студентам, а работающим людям. В независимости от того, кому собственник сдает квартиру, он должен уплатить 13% налога с данного вида доходов.

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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские вузы зачислили в этом году 575 тысяч абитуриентов.

Госдума РФ

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