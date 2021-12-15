Депутат Власов предложил увеличить скидки на оплату ЖКХ для многодетных семей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в России единую систему скидок на оплату ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщил RT.

Власов указал на то, что в настоящий момент по всей стране для многодетных семей действует скидка на оплату коммунальных услуг 30%, а региональные власти могут повышать эту скидку на свое усмотрение. В результате получается, что льготы для многодетных семей отличаются в зависимости от региона проживания.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40% скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50% скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60% скидка — семьям с пятью и более детьми», — предложил депутат в обращении на имя министра труда.