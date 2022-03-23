Депутат Власов предложил регулировать цены на российские моторные масла

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла российского производства. Об этом написал RT.

Власов пояснил, что депутаты получают много жалоб от россиян на подорожание моторных масел. По его словам, сегодня цена на моторные масла российского производства поднялась в среднем на 100%, а иностранного — на 200%.

«Исходя из вышеизложенного, а также учитывая повышение стоимости коммерческих перевозок, прошу вас оценить целесообразность введения механизмов регулирования цен на моторные масла отечественного производства», — говорится в обращении депутата на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.