Депутат Власов предложил разрешить беженцам с Донбасса оформлять самозанятость

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить беженцам из Луганской и Донецкой областей оформлять самозанятость в России и уплачивать налоги по льготной ставке. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что граждане РФ, а также Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана имеют право оформлять самозанятость в России. Беженцы с Донбасса не имеют российского гражданства и возможности работать в России в качестве самозанятых.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления беженцам, прибывшим в Российскую Федерацию с 18 февраля из Донецкой и Луганской народных республик и регионов Украины, независимо от их гражданства права осуществлять деятельность в качестве самозанятых, уплачивать налоги по льготным ставкам 2% и 3% в течение года с момента приобретения статуса самозанятого», — говорится в обращении депутата на имя министра труда Антона Котякова.