Депутат Власов предложил разместить сканеры в магазинах для проверки цен | 360°

Общество 07 ноября 2022, 11:39 Депутат Власов предложил разместить сканеры в магазинах для проверки цен

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В Госдуме выступили с инициативой ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в магазинах. Об этом заявил депутат Василий Власов, написал RT.

Установить такие сканеры, на его взгляд, должны торговые точки площадью не менее 100 квадратных метров.

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В своем письме к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой он отметил, что приобретая товар, покупатель может не заметить, что в общем чеке его стоимость выше, чем указано на ценнике. Чтобы не тратить время на отмену покупки, необходимо иметь на кассе специальные сканеры.

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Таким образом, как отметил Власов, покупатели не будут вынуждены ожидать прихода администратора и проведения действий по отмене покупки товара.