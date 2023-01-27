Общество 27 января 2023, 11:32 Депутат Власов предложил расширить льготу по земельному налогу

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Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением расширить льготу по земельному налогу для участников боевых действий и Героев России и СССР. Об этом написал RT.

Власов напомнил, что для льготной категории граждан налоговая база при уплате земельного налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка.

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«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уменьшения налоговой базы при начислении земельного налога на величину кадастровой стоимости 1200 квадратных метров», — сказал депутат.

Он напомнил, что для тех, кто всю жизнь проработал по гражданской специальности, и тех, кто быть участником боевых действий, сейчас предусмотрены одинаковые льготы.

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