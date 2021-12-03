Депутат Власов предложил повысить размер страхового возмещения по вкладам ипотечников
Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить страховое возмещение по вкладам граждан, которые выплачивают ипотеку, до 10 миллионов рублей. Об этом написал RT.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая», — говорится в обращении депутата на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Сейчас гражданам гарантируется возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 миллиона рублей. Власов отметил, что при этом в 2020 году законодательством были определены особые обстоятельства, повышающие размер страхового возмещения до 10 миллионов рублей: если страховой случай касается счетов, на которых хранились средства фонда капитального ремонта, полученные, например, от продажи жилья или в процессе наследования.
Теперь же закон не предусматривает дополнительных гарантий, повышающих размер страхового возмещения гражданам, которые выплачивают средства по договорам ипотечного кредитования и могут использовать банковские счета для сбережений на случай непредвиденных обстоятельств.