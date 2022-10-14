Депутат Власов предложил повышать скидки на ЖКУ для ветеранов старше 60 лет | 360°

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Депутат Власов предложил повышать скидки на ЖКУ для ветеранов старше 60 лет

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил повышать скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий старше 60 лет. Об этом сообщил RT.

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Ветераны боевых действий по закону имеют право на скидку на коммунальные услуги в размере 50%. При этом в пожилом возрасте, когда у людей становится меньше возможности работать, или они вовсе уходят на пенсию, скидка не повышается. Депутат предложил повышать скидки для ветеранов до 75% после 60 лет и до 100% после 70 лет. Обращение он направил на имя министра труда Антона Котякова.

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