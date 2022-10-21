Депутат Власов предложил освободить мобилизованных от транспортного налога на время службы | 360°

Общество 21 октября 2022, 11:56 Депутат Власов предложил освободить мобилизованных от транспортного налога на время службы

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога для мобилизованных граждан России на все время несения службы. Об этом написал RT.

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Депутат рассказал, что ему поступает большое количество обращений по поводу расширения мер поддержки для мобилизованных. Так как во время службы военнослужащие не будут использовать личные автомобили, логично будет освободить их от уплаты налога, считает Власов. Обращение он направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.