Общество 15 мая 2023, 10:52 Депутат Власов предложил давать скидку на оплату ЖКХ снимающим жилье студентам

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Депутат Госдумы Василий Власов направил в Минтруд письмо с предложением ввести скидку 50% на оплату ЖКХ студентам, которые снимают жилье. Об этом сообщил RT.

Депутат подчеркнул, что многие иногородние студенты сталкиваются с проблемой поиска квартиры или комнаты. Потому что в общежитиях не всегда хватает мест, и учащиеся вынуждены оплачивать жилье из своего кармана. А это очень большая статья расходов.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации», — написал в обращении Василий Власов.

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