Депутат Владимир Гутенев: запрет международных грузоперевозок поможет российским водителям | 360°

Общество 11 октября 2022, 04:46 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Владимир Гутенев: запрет международных грузоперевозок поможет российским водителям

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Правительство РФ вводит запрет перевозок по России на машинах из ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. В разговоре с «Парламентской газетой» глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что запрет поможет российским водителям.

По словам депутата, эти ограничения нужны и оправданны. Кроме того, они позволят российским водителям занять рабочие места, на которых ранее трудились водители из других стран.

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«Это те шаги, которые должны привести к ослаблению санкций в отношении российских водителей и урегулировать сложившуюся практику», — добавил Гутенев.

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