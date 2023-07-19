Общество 19 июля 2023, 14:24 Депутат Владимир Бурматов заявил, что закон в России запрещает убивать бездомных собак

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Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с «Парламентской газетой» прокомментировал законодательные инициативы, направленные на решение проблемы безнадзорных животных.

По словам политика, многие из этих поправок носили радикальный толк, но следует понимать, что убийство бездомных собак не решает проблемы. Найдутся люди, которые по-прежнему будут выкидывать животных на улицу, а те не перестанут плодиться.

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Статья о том, что регулирование численности безнадзорных животных осуществляется по принципам гуманности, и жестокое обращение с ними недопустимо, останется без изменений, добавил Бурматов.