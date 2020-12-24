Депутат Вяткин назвал подделкой запись грубого разговора с журналисткой

Депутат Дмитрий Вяткин, которого обвинили в хамстве сотруднице телеканала «Настоящее время»*, назвал явной подделкой новость про свою грубость. Журналистка уже извинилась перед парламентарием.

Вяткин рассказал изданию «Подъем», что телеканал пообещал опубликовать на сайте опровержение. Судиться со СМИ депутат пока не собирается.

«Мне позвонила журналистка „Настоящего времени“* и извинялась, сказала, что дадут опровержение. Посмотрим, дадут — не дадут», — заметил парламентарий.

Ранее телеканал разместил публикацию с аудиозаписью, на которой якобы записан голос Вяткина. На просьбу дать комментарий по теме он «грубо послал» позвонившую ему журналистку.

«Это не мой голос, здесь явная подделка. Понятно, что причина — те законопроекты, которые мы вносили», — заметил Вяткин, с сожалением указав на применение «грязных методов».

Депутат пояснил, что сама ситуация не попадет под внесенный им в Госдуму закон о клевете, поскольку документ в силу еще не вступил.

*«Настоящее время» — телеканал, внесенный в список иноагентов.