Депутат Вяткин назвал подделкой запись грубого разговора с журналисткой
Вяткин рассказал изданию «Подъем», что телеканал пообещал опубликовать на сайте опровержение. Судиться со СМИ депутат пока не собирается.
«Мне позвонила журналистка „Настоящего времени“* и извинялась, сказала, что дадут опровержение. Посмотрим, дадут — не дадут», — заметил парламентарий.
Ранее телеканал разместил публикацию с аудиозаписью, на которой якобы записан голос Вяткина. На просьбу дать комментарий по теме он «грубо послал» позвонившую ему журналистку.
«Это не мой голос, здесь явная подделка. Понятно, что причина — те законопроекты, которые мы вносили», — заметил Вяткин, с сожалением указав на применение «грязных методов».
Депутат пояснил, что сама ситуация не попадет под внесенный им в Госдуму закон о клевете, поскольку документ в силу еще не вступил.
*«Настоящее время» — телеканал, внесенный в список иноагентов.