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    24 декабря 2020, 10:19

    Депутат Вяткин назвал подделкой запись грубого разговора с журналисткой

    Александра Ломейко

    Депутат Дмитрий Вяткин, которого обвинили в хамстве сотруднице телеканала «Настоящее время»*, назвал явной подделкой новость про свою грубость. Журналистка уже извинилась перед парламентарием.
    Депутат Вяткин назвал подделкой запись грубого разговора с журналисткой

    Вяткин рассказал изданию «Подъем», что телеканал пообещал опубликовать на сайте опровержение. Судиться со СМИ депутат пока не собирается.

    «Мне позвонила журналистка „Настоящего времени“* и извинялась, сказала, что дадут опровержение. Посмотрим, дадут — не дадут», — заметил парламентарий.

    Ранее телеканал разместил публикацию с аудиозаписью, на которой якобы записан голос Вяткина. На просьбу дать комментарий по теме он «грубо послал» позвонившую ему журналистку.

    «Это не мой голос, здесь явная подделка. Понятно, что причина — те законопроекты, которые мы вносили», — заметил Вяткин, с сожалением указав на применение «грязных методов».

    Депутат пояснил, что сама ситуация не попадет под внесенный им в Госдуму закон о клевете, поскольку документ в силу еще не вступил.

    *«Настоящее время» — телеканал, внесенный в список иноагентов.