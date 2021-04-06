Депутат Виталий Милонов обвинил Дудя в порочной безбашенности

Депутат Виталий Милонов рассказал, что РФ не должна идти по пути запада и делать наркотики чем-то обыкновенным. Об этом он сообщил в интервью РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что околоправительственная организация Лига безопасного интернета направила обращение в МВД, чтобы общественники проверили один из выпусков YouTube-шоу «вДудь» и выяснили, есть ли там пропаганда запрещенных веществ. Информация о конкретном ролике не приводится.

«Сам факт проверки не может бросать тень на тех, кто ей подвергается. Пока не станут известны ее результаты, нельзя доподлинно утверждать, что пропаганда запрещенных веществ в интервью Дудя присутствует. Однако те, кто их смотрит, не могут не видеть, что этот человек ходит по краю — блогер явно демонстрирует порочную безбашенность в своих работах. Это объективный факт, и мне, в частности, интересно, как Дудь в условиях пандемии может путешествовать по странам, которые туристов не принимают. Думаю, ему следует рассказать хотя бы своей собственной аудитории о наличии у него документов, которые позволяют совершать такие поездки», — заявил парламентарий.