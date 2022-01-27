Депутат Вишневский поздравил блокадников с освобождением Ленинграда
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский поздравил блокадников с 78-летием освобождения города от нацистских захватчиков. Об этом сообщил NEWS.ru.
Он назвал этот день очень важным. Вишневский отметил отметил, что его родители пережили всю блокаду.
«Для меня блокада — это не только то, что написано в книгах, но и воспоминания близких родственников, на которых я вырос», — рассказал он.
Также депутат поблагодарил блокадников и выразил к ним свое уважение.