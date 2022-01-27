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    27 января 2022, 18:57

    Депутат Вишневский поздравил блокадников с освобождением Ленинграда

    Дарья Морозова

    Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский поздравил блокадников с 78-летием освобождения города от нацистских захватчиков. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Он назвал этот день очень важным. Вишневский отметил отметил, что его родители пережили всю блокаду.

    «Для меня блокада — это не только то, что написано в книгах, но и воспоминания близких родственников, на которых я вырос», — рассказал он.

    Также депутат поблагодарил блокадников и выразил к ним свое уважение.