Общество 25 апреля 2023, 23:11 Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО Глава Хакасии Коновалов сообщил о гибели в зоне СВО депутата Верховного совета Иванова РИА «Новости»

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Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Валентин Коновалов.

«В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного Совета Хакасии Дмитрий Иванов», — сообщил глава региона.

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Иванов отправился в зону СВО добровольцем в феврале 2023 года. Он служил в ЧВК «Вагнер». У него остались жена и пятеро детей.

«Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Коновалов.

Дмитрий Иванов родился в 1976 году, он выпускник Сибирского федерального университета. Депутатом Верховного совета Хакасии был избран в 2018 году от КПРФ. Работал директором управляющей компании «Заря» в Черногорске.

Ранее сообщалось, что в Коломне на фасаде школы № 14 установили мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО солдате Вадиме Прошине. Также в учебном заведении создали «Парту героя» с фотографией и биографией воина.