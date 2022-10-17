Депутат Вассерман высказался о традиционных ценностях в классической литературе | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:13 Депутат Вассерман высказался о традиционных ценностях в классической литературе

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Российский книжный союз обеспокоился отрицанием семейных ценностей, которое якобы присутствует в некоторых произведениях классической литературы. В разговоре с «Радио 1» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что не согласен с этим суждением.

Вассерман указал на то, что в литературе зачастую показано именно то, как отрицание семейных ценностей приводит к горю и несчастьям.

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«В математике существует доказательство от противного, когда предполагают, что на самом деле всë обстоит прямо противоположным образом и смотрят, не возникнет ли противоречий из этого предположения. Если они обнаруживаются, значит предположение неверное. По аналогии могу отметить, что в литературе есть много доказательств от противного», — сказал он.

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Он привел в пример романы «Тихий Дон» и «Евгений Онегин». В первом случае герои находятся в конфликте, поскольку главные семейные ценности нарушены в их отношениях, а во втором главный герой так и не смог достичь счастья, поскольку не хотел искать его в традиционной семейной жизни, написало ИА Nation News.