Общество 05 марта 2024, 16:03 Депутат Вассерман усомнился, что «нейросеть для нормативных актов» заменит госаппарат РФ

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Нейросеть вряд ли сможет в ближайшее время заменить человека на роли законотворца. Об этом сообщил «Ридусу» депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.

Так он прокомментировал новость о тем, что в ХМАО разрабатывают аналог ChatGPT, который займется подготовкой проектов нормативно-правовых актов правительства округа. По мнению Вассермана, нейросеть пока может писать только грамотные тексты, но не придумывать методы.

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«Но главное в законе — это определить, какова его цель, во вторую очередь понять метод, каким этой цели добиваться. И полагаю, что в части выработки методов достижения цели люди еще долго будут опережать любые имитаторы интеллекта», — отметил депутат.

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