Общество 05 апреля 2024, 13:09 Депутат Вассерман: с помощью новой игры «Смута» можно подтянуть историю

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Компьютерная игра «Смута», в основу которой лег роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», вышла на VK Play. С помощью нее игроки смогут подтянуть знания по истории, сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, при разработке игры создатели закладывали образовательный компонент. Благодаря игровому формату интересные исторические факты запоминаются намного легче той информации, которую учишь через силу.

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«Мне самому всегда было легче всего учить новое через текст, для меня игровые средства необязательны, но очень многим людям гораздо проще усваивать информацию через слух, зрение», — отметил Вассерман